Campi sportivi: tagli alle tariffe per incentivarne l’uso

Campi sportivi: tagli alle tariffe per incentivare l’uso delle strutture del paese. E’ il provvedimento messo in campo dall’Amministrazione comunale di Alzate Brianza nei giorni scorsi con il quale sono state apportate significative riduzioni ai costi da parte degli utenti per l’utilizzo dei campi: il Palazzetto dello sport di via Girola e la «palestrina» della scuola; ma anche il campo da tennis, la pista da pattinaggio, i campi da beach volley e il campetto da calcio a 5.

“Vogliamo incentivarne l’uso”

Così l’assessore al Bilancio Luisa Mauri spiega il provvedimento: «Abbiamo valutato di apporre delle riduzioni significative alle tariffe per l’uso dei campi sportivi: da alcuni anni erano state aumentate ed erano decisamente troppo elevate. Un intervento era necessario, come avevamo annunciato in fase di campagna elettorale – ha esordito – I nuovi costi entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026: abbiamo inserito alcune agevolazioni per i residenti e prezzi più vantaggiosi per le società sportive “storiche”, soprattutto per quelle che continuativamente utilizzano i campi sportivi». La riduzione più onerosa ha riguardato il campetto da calcio a 5, la struttura di più recente predisposizione: la tariffa è stata ridotta di 40 euro per i residenti. «Ci siamo resi conto – aggiunge – Che aveva un prezzo decisamente alto, di 91 euro, che abbiamo portato a 50 per i residenti e 70 per i non residenti. Dunque una riduzione significativa, da 40 euro. L’intento è incentivarne l’uso, anche da parte dei giovanissimi, diminuendo un costo che grava anche sulle famiglie».

I tagli hanno poi riguardato anche il Palazzetto: la tariffa, da 75 euro, ne costerà 60 per i residenti; il prezzo per i non residenti passa da 91,50 a 80 euro. «La tariffa sarà agevolata per le società sportive che lo usano per più di venti ore mensili: da 30 a 20 euro – ancora Mauri – Per i non residenti passiamo invece da 36 a 26 euro. Il principio è stato lo stesso: abbiamo pensato a diminuzioni che possano ridurre anche le spese sostenute dalle famiglie, soprattutto quelle di ragazzi under 14».

Giù anche il prezzo del campo da beach volley: da 15 a 10 euro per i residenti; 15 euro per i non residenti. «Ci eravamo accorti che i prezzi in vigore erano abbastanza proibitivi e proprio questi, forse, non incentivavano l’uso degli spazi – aggiunge Mauri – Speriamo che queste agevolazioni possano rendere i nostri campi sportivi più “accattivanti”. Nella stessa direzione va un provvedimento che stiamo tuttora studiando: a oggi, per prenotare i campi c’è una sezione dedicata sul sito del Comune; vorremmo avviare una app che possa rendere più semplice richiedere l’uso di un campo ed effettuare il pagamento con un click. Facilitare anche la procedura di prenotazione sicuramente invoglierà di più all’uso dei campi», chiude.