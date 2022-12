Sofia Castiglione fa incetta di ori ai campionati nazionali di ginnastica artistica. L’undicenne albavillese ha preso parte nei giorni scorsi a Ginnastica in Festa: un campionato nazionale di ginnastica artistica tenutosi a Rimini dall’8 all’11 dicembre.

Campionati nazionali di ginnastica artistica: tre ori per la piccola Sofia Castiglione

La manifestazione della Federazione ginnastica d’Italia ha ospitato per l’occasione atleti da tutta la nazione. E Sofia, che ha gareggiato nella categoria LB2 Allieve 3 - Silver, ha conquistato ben tre medaglie d’oro. L’atleta si è esibita portando in gara i due attrezzi obbligatori della categoria, palla e nastro, con composizioni esplosive ed esecuzioni brillanti, che hanno catturato pubblico e giurie. E ha conquistato l’oro nella classifica All Around, nella palla e nel nastro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 17 dicembre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui