Campionati studenteschi di scacchi: "San Vincenzo" e "Galilei" ai Nazionali

Grandi soddisfazioni per le squadre di casa del Trofeo scacchi scuola, che giovedì a Lariofiere ad Erba, in occasione delle fasi regionali dei Campionati studenteschi, hanno piazzato sul podio le loro squadre, che ora andranno ai Nazionali.

Campionati studenteschi di scacchi a Lariofiere

Si è tenuta infatti a Lariofiere la fase regionale del Trofeo Scacchi scuola, che ha visto la partecipazione di 119 squadre da tutta la Lombardia per un totale di circa 600 studenti dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado. Grazie all’impegno e all’organizzazione dell’associazione sportiva Isv San Vincenzo e il Circolo scacchistico Cerianese questa importante competizione è stata portata a Erba per la quarta volta, dopo il 2015, il 2018 e il 2023, sempre con i medesimi organizzatori. Ora i Nazionali si terranno a Montesilvano, Abruzzo, dal 12 al 15 maggio.

A conclusione dei cinque turni di gioco che hanno tenuto impegnate le squadre dalle 10 alle 15.30, si sono tenute le premiazioni, che hanno decretato i podi di ogni categoria. L’istituto San Vincenzo, da sempre sostenitore dell’importanza degli scacchi a livello didattico e fautore non solo di laboratori pomeridiani, ma anche di progetti didattici curricolari in ogni classe, ha piazzato sul gradino più alto del podio sia la squadra maschile che quella femminile della secondaria primo grado. Grandi risultati anche per il liceo scientifico "Galilei", che ha piazzato sul podio due delle sue tre squadre, ma tutte e tre, per il calcolo delle percentuali di passaggio al turno, andranno ai Nazionali.

Il servizio integrale sul Giornale di Erba da sabato 13 aprile 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui