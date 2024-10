Campione di karate a 12 anni: Gioele è l'italiano più giovane a partecipare ai Mondiali

Campione di karate a 12 anni: Gioele Garro, di Inverigo è l'italiano più giovane a partecipare ai Mondiali. La gara Funakoshi Gichin Cup 16th Karate World Championship Tournament si terrà dal 22 al 29 ottobre: una manifestazione che avviene tre anni ed è il più grande torneo al mondo di karate tradizionale Shotokan.

Gioele si è già aggiudicato tre campionati nazionali

Gioele è stato convocato per i risultati ottenuti in ambito nazionale. «Sono molto emozionato dato che sarò il più giovane italiano a partecipare ai mondiali. Per me sarà un’esperienza grandissima e sono molto felice», ha commentato l'atleta, che parteciperà ai tornei insieme al fratello Giorgio, 20 anni, alle spalle un campionato europeo.

«A Tokyo ci accompagneranno mamma e papà e per noi sarà un fattore importante», commenta Giorgio - Sia io che Giorgio parteciperemo sia alle gare di Kata sia a quelle di Kumite:. Non sappiamo ancora che avversari avremo, non sono ancora usciti i tabelloni. Belgio e Repubblica Ceca sono le nazionali più ostiche. Non so cosa posso aspettarmi, ma non ho paura. Sono sicuro che andrò bene».

L’ottimismo è alto in casa Garro e Giorgio e Gioele sono pronti per la sfida che li attende: «Sicuramente daremo il meglio e cercheremo di vincere».

(Nella foto di copertina: Giorgio e Gioele con il maestro Naito a sinistra, responsabile jka e selezionatore della nazionale e, a destra, il maestro Izumiya, manager director mondiale della jka)