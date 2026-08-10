Campo di volontariato europeo: si è chiusa la prima settimana di “Brianza hills”

L’iniziativa è organizzata a cura del circolo ambiente “Ilaria Alpi”, in collaborazione con i Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna e Lurago d’Erba e con l’associazione Le Contrade di Inverigo

Dalla Green station allo “Zoc del Peric”

I giovani sono stati impegnati per una settimana in lavori di salvaguardia ambientale in alcuni dei comuni coinvolti nel progetto.

Il primo intervento è stato realizzato presso la Green station di Brenna, per la sistemazione del pozzo e delle aree vicine alla ferrovia, in collaborazione con Legambiente Cantù che ha in gestione l’edificio della stazione ferroviaria. Si è poi proseguito con alcuni interventi nell’area del parco dello “Zoc del Peric” nei pressi del lavatoio di Fabbrica Durini, dove i volontari hanno provveduto a rendere di nuovo fruibile i sentieri ostruiti dalla vegetazione.

Tanti interventi nel territorio di Brenna

L’intervento si è poi spostato nel territorio di Brenna, per una serie di operazioni realizzate con la preziosa collaborazione di Brenna Pulita. Inizialmente è stata posata una nuova panchina ricavata da una pianta abbattuta da eventi atmosferici, e alla sistemazione di una seconda panca già esistente. Quindi si è passati all’area esterna della chiesa di Sant’Adriano a Olgelasca, per la sostituzione della panchina in legno con una nuova.

A seguire i volontari sono intervenuti nel Vallone di Brenna per pulire e liberare una piccola zona umida dalla vegetazione infestante e per costruire una staccionata che delimita l’area. Sempre a Brenna, presso il caratteristico viale dei peri, è stato eseguito un intervento di potatura e ripulitura di tutte le piante da frutto dai rami secchi e pericolanti.

Attività ancora per questa settimana, fino a domenica

Infine i volontari sono intervenuti ad Anzano del Parco, sul sentiero che va dalla frazione Borego verso il lago di Alserio: qui si è provveduto alla riapertura e sfalcio del sentiero invaso dalla vegetazione, con taglio e rimozione di alcuni alberi caduti sul percorso.

Il campo proseguirà nel corso di questa settimana e si concluderà domenica 16 agosto.