Campo di volontariato internazionale per ripulire il territorio

iniziativa

Organizzata in collaborazione con i Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna e Lurago d'Erba

Campo di volontariato internazionale per sistemare il territorio: torna l'iniziativa del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", organizzata in collaborazione con i Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna e Lurago d'Erba.

L'iniziativa torna dopo lo stop a causa della pandemia

Nelle prime due settimane di agosto, nell'ambito di "Brianza Hills", sono previsti lavori di sistemazione di alcuni sentieri e aree naturali, a cui provvederanno circa 15 volontari provenienti da tutta Europa, selezionati dall'associazione Lunaria, con cui da anni collabora il Circolo Ambiente.

"Finalmente dopo alcuni anni di interruzione dovuti in particolare alla pandemia, ritorniamo all'organizzazione del tradizionale Campo di volontariato internazionale sul nostro territorio - così Antonio Bertelè, che coordina le attività del Campo per il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" - Ringraziamo per questo la disponibilità delle Amministrazioni comunali di Alzate, Anzano, Brenna e Lurago. I volontari saranno impegnati in molti lavori di sistemazione e pulizia di alcuni sentieri, a partire da quelli all'interno del PLIS dello 'Zoc del Peric', ubicato tra i comuni di Alzate e Lurago; inoltre gli stessi volontari opereranno su alcune aree naturali di Brenna - in collaborazione con l'associazione Brenna Pulita -, mentre ad Anzano provvederemo - su indicazione del Comune - alla pulizia di alcuni sentieri che si dipartono dalla zona alta del paese verso il confine con Alserio".

Questo il commento del sindaco di Alzate Brianza, Paolo Frigerio, e di Sergio Molteni, assessore all'ambiente: "Dopo 6 anni, la nuova Amministrazione di Alzate Brianza ben volentieri ha dato ascolto al Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", unendosi ai Comuni limitrofi aderenti al Campo Internazionale 2025. Tra gli obiettivi condivisi del campo, vi è la tutela ambientale e la conoscenza del nostro territorio per una Europa pacifica e costruttiva".

Il Campo è realizzato anche grazie alla collaborazione di alcuni sodalizi del territorio, in particolare l'associazione Le Contrade di Inverigo e Brenna Pulita, che metteranno a disposizione mezzi e volontari per la riuscita dell'iniziativa. Gli organizzatori ringraziano la Comunità Pastorale Beata Vergine di Rogoredo, per aver messo a disposizione l'oratorio di Fabbrica dove soggiorneranno i volontari europei.