in via Giovanni da Cermenate

"Al termine del cantiere verrà restituita alla città e ai cittadini un’area pubblica che ha grandissime potenzialità".

Il Campo Solare cambia volto. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione dell’area che sorge in via Giovanni da Cermenate a Cantù.

Campo Solare di Cantù: via ai lavori di potatura

"Al termine del cantiere verrà restituita alla città e ai cittadini un’area pubblica che ha grandissime potenzialità - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - Da un lato infatti provvederemo alla manutenzione del verde, da troppo tempo lasciato in stato di abbandono. In secondo luogo verranno eliminate le barriere architettoniche e creata un’area ludica per bambini anche qui inclusiva, come per esempio nel parchetto di via Monforte nella frazione di Cascina Amata". Complessivamente l’intervento di restyling previsto dall’Amministrazione comunale impegnerà le casse del Municipio per una cifra complessiva di 200mila euro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 12 marzo 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui