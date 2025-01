Campus musicale invernale: oltre 400 persone ad applaudire i talentuosi musicisti

Un evento sostenuto dal Consiglio di Regione Lombardia e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale luraghese

Tre giorni di intenso studio con prove guidate da docenti di strumento

Un successo straordinario ha segnato l'avvio della decima edizione del CMI2025, il Campus musicale invernale, organizzato dal corpo musicale "Monsignor Giuseppe Nava" di Lurago d'Erba. Più di 400 persone hanno affollato il concerto inaugurale dello scorso 5 gennaio, applaudendo i 108 talentuosi musicisti provenienti da cinque differenti regioni italiane e dalla vicina Svizzera.

Un complesso lavoro organizzativo, iniziato il 14 febbraio dello scorso anno, ha reso possibile la realizzazione di questo evento curando ogni minimo dettaglio: dall’aspetto artistico e musicale alla regia audiovisiva, dalla logistica dei pasti e dei pernottamenti alla scenografia.

Il concerto è stato il risultato di tre giorni di intenso studio, con 18 ore di prove guidate da nove docenti di strumento. I musicisti, provenienti da oltre trenta realtà musicali - tra cui corpi bandistici, scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e Conservatori di musica - hanno dimostrato grande affiatamento e passione, incarnando lo spirito formativo e aggregativo del CMI.

La direzione artistica e musicale è del maestro Valesini

Il concerto ha mostrato la bellezza e la passione che animano questi ragazzi, uniti non solo dall’amore per la musica ma anche dal desiderio di stupire e comunicare attraverso i loro strumenti. Suonare uno strumento richiede sacrificio e dedizione e questi giovani lo hanno dimostrato con entusiasmo, gioia e grinta. Alcuni di loro diventeranno professionisti, altri amatori; per il comitato organizzativo è però fondamentale agire nel presente: farli diventare piccole lanterne che diffondono la passione nelle loro comunità, perché a loro è affidato il futuro delle nostre bande.

Dal 2015, la direzione artistica e musicale è affidata al maestro Umberto Valesini. La presidenza del corpo musicale è passata da Massimiliano Galli all'attuale presidente Paolo Conti, in carica dal 2018.

Ospiti, negli anni, tanti compositori di fama internazionale

Giunto alla decima edizione, il CMI ha saputo rinnovarsi pur mantenendo intatti lo spirito, l'energia e la qualità del repertorio che lo contraddistinguono. Queste caratteristiche lo hanno reso un evento unico, speciale e irrinunciabile per molti giovani musicisti.

Nel corso degli anni, il CMI ha ospitato maestri compositori di fama internazionale, tra cui Filippo Ledda (2018), Franco Arrigoni (2019), Lorenzo Pusceddu (2020) e, per la prima volta in Europa, Randall D. Standridge dagli Stati Uniti (2023).

Prossimo concerto domenica 12 gennaio

Il secondo concerto conclusivo, grazie a Regione Lombardia che in Consiglio ha accolto all'unanimità la richiesta di patrocinio e sostegno all'evento, si terrà domenica prossima, 12 gennaio, alle 16.30, presso la prestigiosa sala Verdi del Conservatorio di Musica di Milano.