Candle Night: la musica si accende alla luce delle candele

Una chiesa illuminata dalla luce delle candele, la musica di una banda e un programma capace di attraversare generi ed epoche diverse. E’ Candle Night, il concerto organizzato dalla banda di Ponte Lambro insieme alla Pro loco

Un percorso ricco e variegato: dalle melodie classiche agli Abba

L’appuntamento è per sabato, 26 settembre, alle 20.45 nella chiesa di San Bernardo nella frazione pontelambrese di Lezza.

Una serata pensata per vivere la musica in una veste particolare, dove le luci si abbassano e l’atmosfera diventa parte integrante dell’esperienza musicale.

Il programma propone un percorso ricco e variegato: dalla musica per banda alle colonne sonore, dalla musica classica alle melodie più conosciute, con brani di Serge Lancen, Sergio Brusca, Fabrice Lucato, Astor Piazzolla, Juan A. Perez, Harold Arlen, fino alle musiche di Hans Zimmer, Enya, George Gershwin, Simon & Garfunkel e degli Abba.

Concerto suddiviso in due parti: a dirigere sarà il maestro Tosetti

Il concerto sarà articolato in due parti, separate da un momento di pausa, accompagnando il pubblico attraverso atmosfere molto differenti: dalla suggestione di “Ave Maria” e “Somewhere Over the Rainbow” all’energia di “The Lion King”, “Mamma Mia” e “Oh, Lady Be Good!”, passando per brani come “The Sound of Silence” e “Adiemus”.

A dirigere il corpo musicale sarà il maestro Veronica Tosetti. Tra gli interpreti figurano Irene Cesana, Prisca Colombo, Giovanni Farina ed Enrico Rossini.

Si vuole creare un momento di condivisione

Candle Night nasce come un invito ad ascoltare in modo diverso, lasciandosi accompagnare dalle note e dalla luce, in una serata nella quale musica e atmosfera si incontrano per creare un momento di condivisione e di emozione.

Una sera di musica, luce ed emozioni. Una sera da vivere insieme.