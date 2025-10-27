Cane incastrato in una pianta, salvato dai pompieri

Operazione di salvataggio domenica pomeriggio dei Vigili del fuoco che hanno salvato un cane incastrato in una pianta

L’intervento

Domenica pomeriggio i Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti in via Monte Grappa, nella zona boschiva di Villa Guardia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di passanti che avevano notato un cane che guaiva dopo essersi incastrato in una pianta.

Per estrarre il cane in sicurezza si è reso necessario l’intervento anche di un veterinario che, assistito dalla squadra dei pompieri, ha sedato il cane per poi liberarlo.

L’animale è stato successivamente affidato ai veterinari e tecnici ATS per le cure del caso e sono in corso le indagini per risalire al proprietario.