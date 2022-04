Cane salvato dal braccio della morte: ora nonna Ina cerca una nuova casa

"Poco tempo gli rimane e solo Dio sa quanto tempo le rimane. Forse due, tre, quattro... Ma lei non può aspettare". Da Cermenate arriva l'appello delle volontari che stanno cercando cane a nonna Ina, un cane di 15 anni che è stato salvato da morte certa.

"Mi presento sono Ina, nonna Ina per gli amici, sono nata nel 2007 sono una simil bracco, usata per la caccia, legata a catena fino al 2016 poi il mio umano mi ha buttato in perrera, non servivo più. Le zie della Unione mi hanno salvato dal braccio della morte e portata al rifugio, dove ho vissuto per altri 6 lunghi anni. Io forse non ero la preferita, forse ero troppo irruenta, ma sono vissuta in un'altra cella, certo non ero nel braccio della morte, ma ero comunque non visibile. Fino a quando hanno deciso che con una raccolta fondi potevo salire, io non so perché questi soldi hanno questo potere. A me basterebbe scoprire per gli anni che mi rimangono, cosa significa essere amata, un letto caldo, pappa solo mia, delle passeggiate al guinzaglio e tante carezze tutte per me.

Io sono nonna ina la mia è quasi al termine. Voglio solo dormire insieme alla mamma che si innamorerà di me e scoprire la parola amore la mia colpa? Nessuna. Sono Ina ho 15 anni. Mamma ti prego portami sul letto insieme a te. Ti prometto tante feste e amore. Venite a conoscermi al Villaggio a quattro zampe di Cermenate".