“Canepa” in liquidazione: presidio dei lavoratori davanti ai cancelli

Presidio dei lavoratori indetto dalle organizzazione sindacali e Rsu davanti all’azienda “Canepa”: di pochi giorni fa la notizia della liquidazione.

Preoccupazioni per il futuro

La notizia della liquidazione della storica azienda comasca “Canepa”, fiore all’occhiello di San Fermo della Battaglia, è di pochi giorni fa e le organizzazione sindacali, con la Rsu, hanno indetto un presidio per lavoratori e lavoratrici. “Il passare dei giorni non ha attenuato le nostre preoccupazioni riguardo al futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della “Canepa” spa – così Rsu e organizzazione sindacali – Le motivazioni fornite in merito alla messa in liquidazione della storica azienda comasca appaiono fragili e contraddittorie, e non rispondono in modo credibile ai tanti interrogativi aperti. La nostra preoccupazione non riguarda soltanto gli oltre 100 posti di lavoro a rischio, ma anche i circa 50 lavoratori che resterebbero in attività, poiché ad oggi manca del tutto un piano industriale – sia a breve che a lungo termine – capace di garantire una prospettiva reale di continuità produttiva e occupazionale. Il contro-comunicato diffuso dalla Società è risultato un vano tentativo di placare gli animi: ancora una volta, l’attenzione è stata rivolta unicamente agli aspetti societari e non alla vera risorsa su cui si fonda ogni impresa: le persone che vi lavorano”.

Presidio davanti ai cancelli “Canepa”

Si legge: “Per questi motivi abbiamo deciso di organizzare un presidio in forma assembleare per tutte le lavoratrici e i lavoratori ai cancelli della “Canepa”, martedì 11 novembre, dalle 13 alle 15. E’ doveroso alzare il livello di attenzione, dentro e fuori la fabbrica, per difendere il lavoro, la dignità e il futuro di chi ogni giorno tiene viva questa storica realtà comasca”.