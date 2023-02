Cantano al cimitero per salutare e ringraziare l'amato parroco: pellegrinaggio in Valcuvia della corale di Olgiate Comasco.

Cantano al cimitero attorno alla tomba di don Lorenzo Calori

Un momento molto emozionante, nella mattinata di domenica 5 febbraio. La corale della parrocchia olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano ha organizzato la trasferta al cimitero comunale di Cuvio e Cuveglio (in provincia di Varese), dove è sepolto don Lorenzo Calori. Il sacerdote, originario proprio della Valcuvia, dove è stato sepolto, è scomparso lo scorso novembre all'età di 93 anni. Ben 34 anni del suo ministero presbiterale li ha vissuti a Olgiate Comasco. Insieme alla corale, diretta da Roberto Colombo, si sono aggregati alcuni parrocchiani olgiatesi, il collaboratore parrocchiale don Alberto Dolcini e don Carlo Calori, fratello del compianto prevosto di Olgiate Comasco. L'intonazione di due canti, nel silenzio del camposanto, ha rinnovato la gratitudine della comunità parrocchiale olgiatese nei confronti di don Lorenzo.

"Ave Maria" e "Signore delle cime": due brani emozionanti - VIDEO

I canti scelti per l'occasione, eseguiti nel cimitero e con lo sfondo dei monti che don Lorenzo ha sempre portato nel cuore, sono stati l'"Ave Maria" e il "Signore delle cime". Tra un canto e l'altro, l'intervento di don Carlo Calori, sottolineando a sua volta gratitudine per la decisione di andare in pellegrinaggio alla tomba del fratello.

Cinquanta partecipanti

La significativa iniziativa ha visto la partecipazione di 50 parrocchiani di Olgiate Comasco. Dopo la visita, i canti e la preghiera al cimitero, la numerosa compagnia si è radunata a tavola, aggregando anche don Carlo Calori e don Alberto Dolcini. Sul Giornale di Olgiate in edicola da venerdì 10 febbraio (edizione anticipata di un giorno per rispettare il silenzio elettorale in concomitanza delle Elezioni regionali) un ampio servizio dedicato all'emozionante domenica condivisa dal gruppo di parrocchiani.

