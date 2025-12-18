Canti di Natale in piazza, i bambini della primaria augurano buone feste

Gli alunni della scuola primaria di Lurate Caccivio scendono in piazza per augurare a tutta la città un felice Natale.

Canti di Natale

Ieri, mercoledì 17 dicembre, la città si è svegliata con una bella sorpresa: una cinquantina di bambini delle due classi quinte del plesso “Munari”, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno invaso le strade. Chi con il classico cappellino rosso, chi con naso da renna e relative corna. Prima si sono fermati in centro, dove hanno cantato e ballato alcune canzoni a tema, andando alla scoperta sia della tradizione locale natalizia di alcune regioni italiane, sia dei canti internazionali. Dopodiché si sono spostati, in corteo, fino al Municipio. Ad accoglierli l’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Serena Arrighi. Insieme a loro, i compagni di terza e quarta.

Cioccolata con gli Alpini

Al termine dell’esibizione sulla piazza del Comune, una parte degli alunni è tornata alla primaria per una merenda a base di cioccolata, offerta dagli Alpini, mentre altri hanno raggiunto la frazione di Lurate per un’ultima performance. Un bel modo per entrare nel vivo delle feste.