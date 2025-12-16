“Cantiamo il Natale” entusiasma e suscita applausi – FOTO E VIDEO

“Cantiamo il Natale”, il primo concerto con le corali di Olgiate Comasco, Solbiate, Concagno e Cagno ha entusiasmato il pubblico.

Corali unite per il concerto natalizio

Le corali parrocchiali, unite per l’occasione del concerto natalizio e dirette da Roberto Colombo, hanno offerto una serata speciale. Sabato 13 dicembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano, applausi e bis. Brani della tradizione – come “Tu scendi dalle stelle”, cantato insieme al pubblico che ha riempito la parrocchiale – gospel come “Oh Happy Day” e il crescendo di “Rallegriamoci – Gloria all’Emmanuele” hanno regalato una serata di gioia condivisa. Tra i coristi, la piccola Elisa, 10 anni, che ha cantato da solista la “Ninna nanna” di Brahms. Nella prima parte del concerto, la lettura di poesie del compianto Giorgio Cencin di Cagno, scritte in dialetto comasco. Nella seconda parte, la lettura di una lettera di Papa Francesco e di una poesia di Gandhi.

Le parole del parroco

A introdurre il concerto, il saluto del parroco di Olgiate Comasco, don Flavio Crosta: “Cantare il Natale è un’opportunità per risvegliare la solidarietà e la collaborazione, ricordandoci che tutti possiamo fare qualcosa di buono per gli altri e aiutare chi è meno fortunato. E’ un modo per riscoprire il vero significato dei rapporti, basati sulla sincerità e il desiderio di costruire ponti di pace: iniziando da casa. Cantare il Natale è il coraggio di guardare in alto e scoprire Colui che per amore si è fatto come te. Un amore che ti ama da morire. Basta guardare la croce”.

Il secondo concerto

Le corali replicheranno il concerto sabato 20 dicembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Paolo II a Cagno.