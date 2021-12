in edicola

L’intervento consentirà la messa in sicurezza della struttura nella zona industriale canturina.

Intervento di messa in sicurezza del ponto in via Cesare Cattaneo a Cantù.

Cantiere sul ponte di via Cattaneo

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per il consolidamento della struttura, che si trova nella zona industriale tra le frazioni di Vighizzolo e Cascina Amata. Si tratta di un cantiere, messo in programma dall’Amministrazione comunale e che consentirà di completare gli interventi per la sistemazione dei ponti, che in città garantiscono il transito a veicoli e pedoni in corrispondenza dei corsi d’acqua.

