Cantieri cooperativi: due appuntamenti per parlare di sostenibilità

Cantieri cooperativi: doppio appuntamento dedicato alla sostenibilità organizzato da Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza.

Due serate in programma

Prosegue il percorso dedicato ai giovani organizzato da Federazione Lombarda BCC in collaborazione con la Rete Regionale dei Giovani Soci BCC e Lo Snodo. Il prossimo appuntamento sarà doppio: il 2 dicembre e il 15 gennaio, nella sala convegni “Don Livio Galbusera” dell’oratorio di Alzate. Entrambi i convegni saranno alle 18, della durata di circa due ore. Cosa significa avere un approccio sostenibile? E quale cotnributo può giocare il mondo della cooperazione di credito e non solo davanti a tale sfida? Questi i quesiti a cui si cercherà di trovare una risposta. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo per i partecipanti.

I posti sono limitati e le iscrizioni sono già aperte al qr code sulla locandina dell’iniziativa.

(Nella foto il presidente Bcc Brianza e Laghi, l’ingegner Giovanni Pontiggia)