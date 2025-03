Cantieri cooperativi: nuovo appuntamento con Bcc Brianza e Laghi

Cantieri cooperativi: prosegue il percorso dedicato ai giovani organizzato da Federazione Lombarda BCC in collaborazione con la Rete Regionale dei Giovani Soci BCC e ospitato da BCC Brianza e Laghi nella sede di Alzate Brianza. Il prossimo appuntamento avrà il tema «Innovare la comunità»: incontri il 24 e il 31 marzo.

Cantieri cooperativi: appuntamento il 24 e il 31 marzo

Numerose realtà no profit, ma anche aziende, preferiscono investire e operare nel territorio in cui risiedono senza spostarsi. Una scelta che si sta diffondendo a tal punto da richiedere un approccio definibile per rendere tale obiettivo realmente raggiungibile e fruttuoso per le comunità. Sostenere il territorio in cui si opera da sempre caratterizza il lavoro delle Banche di Credito Cooperativo: da qui l’adesione di Bcc al cantiere ideato da Federazione Lombarda Bcc in collaborazione con Avanzi, volto a permettere ai partecipanti di fare rete e ideare progetti e proposte per il territorio, offrendo alle nuove generazioni spunti e nuove idee perché da loro nascano proposte e suggerimenti a sostegno del territorio.

Nella prima serata in programma per lunedì 24 marzo si partirà dalle idee, individuando un tema chiave per il progetto: quali interventi e investimenti possono davvero fare la differenza per il territorio? Nel secondo appuntamento, il 31 marzo, sarà il momento di dare forma a queste idee definendo i passi concreti per trasformare il progetto in realtà: priorità, tempistiche e sinergie con la comunità.

Appuntamenti il 24 e il 31 marzo alle 18 ad Alzate Brianza per un incontro interattivo per co-progettare iniziative di valore per la comunità e imparare a metterle in pratica. La durata è di circa 2 ore con aperitivo finale.

Iscrizioni aperte via qr code sulla locandina dell'iniziativa.