Cantieri cooperativi: nuovo appuntamento per parlare di sostenibilità

Cantieri Cooperativi: ecco il secondo appuntamento ad Alzate Brianza per parlare di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.

Iscrizioni aperte

Il percorso formativo organizzato da Bcc Brianza e Laghi con Federazione Lombarda Bcc, in collaborazione con la Rete Regionale dei Giovani Soci Bcc e con l’associazione Lo Snodo è rivolto ai giovani che vogliono ampliare le proprie competenze e contribuire a un futuro più consapevole e sostenibile. Sarà una nuova occasione per parlare di sostenibilità: un argomento di cui si parla sempre più spesso, e che sottintende una responsabilità a cui ciascuno di noi oggi è chiamato.

Il primo appuntamento si è svolto il 2 dicembre, il secondo sarà il 15 gennaio alle 18 nella sala convegni «Don Livio Galbusera» dell’oratorio di Alzate (piazza San Pietro e Paolo). L’incontro durerà circa 2 ore, al termine ci sarà un aperitivo per i partecipanti.

L’iniziativa ospitata da Bcc Brianza e Laghi vede inoltre il contributo specialistico di Be-Boost. La partecipazione è libera ma è necessario iscriversi con il qr code disponibile sulla locandina dell’iniziativa. I posti sono limitati.