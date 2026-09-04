Cantieri in partenza per la manutenzione straordinaria dei sovrappassi di Inverigo e Turate

Gli interventi curati dalla Provincia di Como, sono stati finanziati grazie a contributi di Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Sono stati consegnati nel pomeriggio di ieri i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed efficienza di due sovrappassi della viabilità provinciale, situati a Inverigo e Turate, entrambi in corrispondenza delle linee ferroviarie FNM.

I due interventi

Gli interventi, finanziati con 200.000 euro da Regione Lombardia e, per 400.000, con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), rientrano nel programma di interventi per il conseguimento di condizioni di maggiore efficienza e sicurezza dei ponti stradali.

I manufatti interessati sono:

Inverigo – S.P. 41 “Valassina”, sovrappasso sulla ferrovia Nord;

Turate – S.P. 33 “Lomazzo-Turate”, sovrappasso sulla ferrovia Nord.

Le dichiarazioni del Presidente

«La manutenzione e la sicurezza dei ponti rappresentano una priorità per la Provincia – sottolinea il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca – Anche questi interventi confermano il nostro impegno nel mantenere in efficienza il patrimonio infrastrutturale provinciale e nel programmare lavori che consentano di prevenire il deterioramento dei manufatti e garantire condizioni di maggiore sicurezza per chi ogni giorno percorre le nostre strade. Ringrazio Regione Lombardia e il Ministero per le risorse che ci consentono di intervenire concretamente su infrastrutture importanti per la mobilità del territorio».

Dettaglio degli interventi

Il progetto prevede una serie di opere finalizzate innanzitutto al risanamento delle parti ammalorate e al prolungamento della vita utile dei manufatti.

Dove necessario, sulla base delle verifiche statiche effettuate, saranno inoltre realizzati interventi di rinforzo strutturale, così da migliorare le condizioni di sicurezza e conservazione delle strutture.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai sistemi di ritenuta, con interventi di adeguamento e, ove necessario, di sostituzione delle barriere di sicurezza.

Completamento e obiettivi

A completamento dei lavori è prevista infine la riasfaltatura della sede stradale, con il ripristino delle pavimentazioni interessate dagli interventi.

L’obiettivo complessivo è quello di intervenire in modo organico sui due sovrappassi, assicurandone una maggiore funzionalità e sicurezza e contribuendo a preservare nel tempo infrastrutture fondamentali per la viabilità provinciale.