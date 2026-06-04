Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria provinciale, con nuovi cantieri in partenza su alcune delle principali arterie del territorio comasco.

Cantieri sulle provinciali: in partenza i lavori su SP71, SP41 e SP42

Da giovedì 4 giugno prenderanno infatti il via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. 71 “Vecchia Regina”, nel tratto compreso tra i Comuni di Cernobbio e Moltrasio. L’intervento, per un importo di circa 300mila euro, sarà eseguito dall’impresa Tirreno Strade Srl nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni di fresatura e successiva asfaltatura della carreggiata, da giovedì 4 giugno a giovedì 11 giugno 2026, con esclusione di sabato, domenica e giorni festivi, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.00. Nel tratto interessato dai lavori sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e di fermata nelle aree coinvolte dal cantiere.

I lavori lungo le SP41 e SP42

Parallelamente, ulteriori interventi interesseranno la S.P. 41 “Vallassina Superiore” e la S.P. 42 “Caslino Pusiano”. Dal 4 al 19 giugno sono infatti in programma lavori di rifacimento della pavimentazione stradale su tratti puntuali delle due arterie.

Nel dettaglio, le opere riguarderanno la S.P. 41 nei Comuni di Longone al Segrino, Canzo, Magreglio e Bellagio/Civenna, mentre sulla S.P. 42 gli interventi si concentreranno nel Comune di Longone al Segrino, lungo via Panigatti.

I lavori, affidati all’impresa EDIL MA.VI. Torino Srl per un importo complessivo di circa 300mila euro, prevedono anche in questo caso attività di fresatura del manto stradale e successiva asfaltatura.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni e, al contempo, la continuità della circolazione veicolare, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, oltre al divieto di sosta e fermata nelle aree di cantiere, nella fascia oraria 8.30–18.00, con esclusione di sabati, domeniche e giorni festivi. I provvedimenti saranno attivati per tratti progressivi non superiori a 200 metri, in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Gli interventi rientrano nel più ampio piano di manutenzione straordinaria promosso dalla Provincia per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade, con l’obiettivo di garantire una rete viaria sempre più efficiente e sicura per cittadini e utenti.