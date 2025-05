"Canto d’anime" per ricordare l’80° anniversario della Liberazione

Una proposta dell’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca e il museo civico

Un intreccio di musica e racconti

Sarà "Canto d’anime" il diario musicale che ripercorrerà le due guerre come occasione per ricordare l’80º anniversario della Liberazione. Una proposta dell’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca e il museo civico, che si terrà presso la sala polifunzionale di San Maurizio a Erba alle 21 di domani, sabato 10 maggio. Il concerto intreccerà musica e racconto, ricordando gli eventi bellici e onorando i caduti delle due guerre.

Proiezione di un reportage fotografico

L'evento sarà accompagnato dalla proiezione di materiali multimediali, tra cui un reportage fotografico sui monumenti ai caduti di Erba, realizzato da Sergio Peano per il progetto nazionale "Pietre della Memoria - Il segno della storia" dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

A interpretare canti e musiche saranno Spinelli e Sensale

Protagoniste del "Canto d’anime" saranno la soprano Candida Spinelli e Angiolina Sensale al pianoforte che accompagneranno i presenti in un viaggio musicale d'altri tempi per omaggiare l'anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazi fascismo. L’ingresso è gratuito