La scorsa domenica, il 2 aprile, si è celebrata la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, il cosiddetto Blue Day, e l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù non vuole lasciarsi scappare l'occasione per schierarsi ancora una volta a fianco di Cascina Cristina.

Cantù a fianco di Cascina Cristina nel "Blue Day": flash mob nella partita contro Cento

Per l’occasione il Club invita i propri tifosi a indossare una maglietta di colore blu nel prossimo match casalingo in programma sabato 8 aprile alle 20.30 al PalaFitLine di Desio contro la Tramec Cento. Un modo per sensibilizzare ed esprimere vicinanza ai milioni di famiglie che hanno una persona affetta da autismo.

Il progetto Cascina Cristina è la risposta di Abilitiamo Autismo ODV al bisogno di strutture adatte ad ospitare giovani adulti con autismo. Vista l’assenza di strutture adatte a ospitare giovani adulti con autismo nel territorio canturino e nelle aree circostanti, Cascina Cristina vuole essere un modello pilota e uno stimolo per la realizzazione di strutture similari, rispondendo così al forte bisogno del territorio e delle famiglie che vi appartengono. La struttura di Fecchio è stata inaugurata il 16 dicembre 2022 grazie al lavoro di architetti, imprese e altri professionisti del nostro territorio.