Al via il cantiere per la sistemazione del ponte in via Brianza.

Cantù: al via il cantiere del ponte in via Brianza, investiti 300mila euro

E’ questo l’ultimo intervento previsto dall’Amministrazione comunale per quanto riguarda la messa in sicurezza di tutti i ponti della città. La Giunta guidata dal primo cittadino Alice Galbiati ha investito complessivamente una cifra superiore a 600mila euro.

Tra i ponti sistemati ci sono quello in via Cattaneo e quello in corso Unità d’Italia, sul quale si è proceduto attraverso un rilevante rafforzamento strutturale in fibra di carbonio. Una serie di interventi finalizzati pertanto al consolidamento di queste strutture in città con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza alla circolazione dei canturini e di quanti arrivano a Cantù.

"L’ultimo cantiere in ordine di tempo è quello che parte in questi giorni in via Brianza e che interesserà il ponte che si trova qui - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - L’investimento complessivo che abbiamo previsto ammonta a circa 300mila euro".

