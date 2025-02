Cantù Arena e l'impatto delle infrastrutture nei territori: il convegno

Si è tenuta nella mattinata di ieri, martedì 25 febbraio, nel Salone dei Convegni del Comune di Cantù, la tavola rotonda “Cantù Arena: l’impatto delle infrastrutture nei territori”.

L'evento

L’evento, a cui hanno partecipato più di 130 persone, è stato moderato dal giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di economia sportiva Marco Bellinazzo. Il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, ha aperto la conferenza evidenziando l’importanza delle infrastrutture per le comunità e come nuovi impianti sportivi possano rappresentare un’opportunità di riqualificazione di intere zone di una città.

Il presidente del CONI

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha sottolineato come al nostro Paese serva uno scatto, anche culturale, per comprendere la necessità di nuove strutture sportive, la cui costruzione non deve essere obbligatoriamente legata all’organizzazione di grandi eventi. Molto interessante è stato il collegamento con il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, che ha portato come caso di studio la realizzazione del Viola Park, che è diventata la casa della Prima Squadra maschile e femminile di Serie A e di tutto il settore giovanile e dove è stato dato largo spazio anche alle attività di comunicazione con la costruzione di un media center. Eligio Capagni, property manager del Como 1907- Sent Entertainment, ha parlato del Centro Sportivo di Mozzate e di come le esigenze della parte tecnico- sportiva si riflettano anche nelle operazioni di riqualificazione infrastrutturale.

La Cantù Arena

La parola è poi toccata a Cantù Arena, con un’efficace introduzione dell’Amministratore Delegato, Andrea Mauri, che ha spiegato come dalla vision di una nuova casa per la Pallacanestro Cantù si sia arrivato a una Legacy che rimarrà sul territorio non solo a livello concreto, con la costruzione dell’Arena e della palestra secondaria, ma anche come esempio di un percorso fruttuoso sviluppato da un gruppo di imprenditori in partnership con Comune e Regione. Marco Messina, partner di Iniziativa Cube, ha evidenziato, attraverso una serie di dati, la ricaduta positiva che la nuova Arena avrà a livello economico e sociale sul territorio, mentre Marco Cerritelli ha approfondito come procedure e sostegno da parte degli Enti Locali possano essere decisivi nella realizzazione degli impianto.

Gli altri interventi

La tavola rotonda è stata seguita da uno stimolante dibattito in cui sono intervenute diverse autorità, tra cui il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, l’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, e il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, oltre che il Presidente di Cantù Arena, Antonio Munafò, il Presidente di Cantù Next, Sergio Paparelli, l’Amministratore Delegato di Acinque, Stefano Cetti, l’A.D. di Acinque Innovazione, Corrado Bina, il Presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna, e il consigliere della Camera di Commercio di Como e Lecco e membro della Giunta con Delega al Turismo, Fabio Dadati. L’evento si è concluso con un appassionato discorso del Presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi, che ha affermato che, grazie alla Nuova Arena, il club potrà tornare ai livelli sportivi che la storia del basket gli assegna. Il Presidente ha omaggiato inoltre il Presidente Malagò di una maglia dell’Acqua S. Bernardo per ringraziarlo della sua graditissima presenza.