Si avvicina l'inverno e, come di consueto, aumentano i furti e i tentativi di furti nelle abitazioni di ogni paese: il Comune di Cantù ha deciso di aumentare i controlli della Polizia Locale da oggi in poi per i mesi di novembre e dicembre.

Cantù: aumentano i controlli della Polizia Locale contro i furti

Questo il comunicato della Polizia Locale:

"Al fine di contribuire alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, a partire dalla serata di lunedì 31 ottobre e nei mesi di novembre e dicembre dell’anno in corso, il comando di polizia locale ha disposto servizi serali mirati nei giorni di lunedì e martedì, ad integrazione dei servizi serali già garantiti nel resto della settimana. I servizi verranno effettuati dalle ore 17.00, mediante il pattugliamento delle aree del territorio ritenute maggiormente sensibili in relazione al fenomeno dei furti in abitazione, con particolare riguardo alle frazioni".

Il progetto prevede l’esecuzione di posti di controllo mirati e di stazionamenti in Asnago, Cascina Amata, Fecchio, Mirabello e Vighizzolo, oltre che nel centro storico. La cittadinanza è invitata a segnalare l'eventuale presenza di persone e veicoli potenzialmente sospetti. Il 31 ottobre, in occasione di Halloween, è prevista inoltre la copertura del servizio anche in fascia notturna, al fine di garantire un maggiore presidio della città".

Il commento dell'assessore Cattaneo

L’Assessore alla Legalità e Sicurezza Maurizio Cattaneo ha aggiunto: