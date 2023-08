Continua, nel suo giro, il lavaggio delle strade nel Comune di Cantù voluto dal sindaco Salice Galbiati. Dopo i lavaggi di ieri, sabato 12 agosto 2023, in viale Madonna e in piazza degli Alpini, il servizio riprenderà da giovedì 17.

Cantù: continua il giro del lavaggio delle strade voluto dal sindaco Galbiati

Giovedì prossimo, infatti, il lavaggio continuerà nel centro città, interessando piazza Garibaldi, via Matteotti, Rebecchino e la scalinata con accesso ai bagni pubblici di piazza Marconi. Il giorno successivo, venerdì 18, sarà la volta di Vighizzolo con piazza Piave e i vialetti del parcheggio del cimitero in via Monte Nero.

Via Tiziano e la piazzetta con il parco giochi a Mirabello sarà pulita sabato 19 agosto, mentre giovedì 24 agosto tornerà a essere pulito il centro città. L’idropulitrice si sposterà quindi ad Anago, venerdì 25 agosto, dove verranno pulite le scalinate d’ingresso della stazione su entrambi i lati, i marciapiedi e il parcheggio. Infine sabato 26 agosto a Fecchio verrà pulita piazza Orombelli.