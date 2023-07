Cantù crocevia di popoli: il benvenuto a 45 ragazzi arrivati da 8 città europee

Cerimonia di saluto questa mattina, sabato 29 luglio 2023, nel chiostro comunale ai 45 ragazzi arrivati dalle 8 città europee partecipanti allo scambio YOUTO2023, che vede Cantù in prima linea, quale città ospitante dell’anno.

Da venerdì 28 luglio a venerdì 4 agosto, Cantù ospiterà, infatti, i 52 partecipanti (tra tutor e giovani) allo scambio internazionale YOUTO, il progetto di gemellaggio che vede coinvolte 9 realtà europee: Buhl e Schkeuditz (Germania), Oslavany (Repubblica Ceca), Vilafranca del Penedès (Spagna [delegazione assente in questo gemellaggio, ndr], Villefranche-sur-Saône (Francia), Novo Mesto (Slovenia), Mattsee

(Austria) e Calarasi (Moldavia).

“Sono ormai diversi anni che Cantù è impegnata nel progetto di scambio europeo e di gemellaggio. Nel corso di questi anni, le nostre città si sono conosciute all’insegna dei grandi principi della democrazia e fraternità, coinvolgendo centinaia famiglie con la volontà di unirsi e scoprirsi nelle differenze. L’Europa è da sempre una costellazione di culture diverse ed unire l’Europa non vuol dire annullare le proprie peculiarità: l’obiettivo che ci guida nel gemellaggio è la scoperta dell’altro nelle sue tradizioni, nella sua storia e nella sua cultura. La speranza è quella di continuare questo cammino insieme, proponendo ai nostri giovani sempre nuove esperienze, capaci di metterli davvero in contatto con quel meraviglioso e ricchissimo patrimonio che tutti noi, Italia, Francia, Germania, Repubblica Cieca, Slovenia, Austria, Moldavia possediamo. È con immenso piacere, quindi, che do il benvenuto a voi, ragazzi, e ai vostri accompagnatori. Un ringraziamento anche ai miei colleghi Sindaci e agli uffici comunali che si sono impegnati nell’organizzazione di questa meravigliosa esperienza. Benvenuti in Italia e Benvenuti a Cantù” ha detto il vicesindaco Giuseppe Molteni , portando i saluti della prima cittadina Alice Galbiati.

I ragazzi coinvolti, tutti tra i 14 e i 17 anni, prenderanno parte ad un ricco programma che prevede, tra le attività, una caccia al tesoro per la Città (sabato 29.07.2023 ore 14.30) e la visita alla Basilica di Galliano (martedì 01.08.2023 ore 16.30), la visita a Como (domenica 30.07.2023), a Milano (lunedì 31.07.2023), a Monza (giovedì 03.08.2023) e un’escursione sul Lago di Como (mercoledì 02.08.2023). Spazio anche alle tradizioni locali come la Giubiana e il basket.

“Abbiamo organizzato molte attività per far conoscere ai ragazzi il nostro territorio e dar loro la possibilità di condividere il nostro patrimonio locale e culturale. Il Covid ci ha portato a capire quanto sia importante la socializzazione. E questo scambio è una socializzazione 'in grande', perché dà loro l’opportunità di mettersi in gioco, di conoscersi e di entrare in contatto con altre tradizioni: quelle di paesi vicini, ma che spesso non conosciamo”, ha aggiunto l'assessore ai Gemellaggi, Antonella Colzani.