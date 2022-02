in via san giuseppe

Novità per chi deve sottoporsi al test.

Modifiche per i servizi in via San Giuseppe.

Cantù: da lunedì cambiano gli orari di centro tamponi e drive through

Da domani, lunedì 14 febbraio, il Centro Tamponi di via San Giuseppe e il servizio Drive Through cambiano orario.

Il centro tamponi sarà in servizio dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17, e il sabato dalle 8.30 alle 13.

Il servizio di drive through per alunni, educatori, insegnanti e collaboratori scolastici sarà invece attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.

Per accedere al Centro Tamponi, la prenotazione è consigliata, ma non necessaria a questo link. Si ricorda, comunque, che la priorità è data agli utenti che hanno effettuato la prenotazione.

Le persone che hanno già un appuntamento in una delle fasce orarie che non risultano più attive, verranno contattate dal personale per anticipare l'appuntamento.