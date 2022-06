Si chiude in modo strepitoso l’anno scolastico per i ragazzi della scuola secondaria dell’istituto Santa Marta. I ragazzi di seconda sono infatti risultati tra i vincitori del concorso nazionale "Un passo verso il futuro", pubblicato dalla piattaforma educazionedigitale.it, promosso e con il contributo di Bper Banca.

Cantù, i giovani del Santa Marta vincitori del concorso nazionale "Un passo verso il futuro"

I ragazzi del Santa Marta, guidati dai loro insegnanti, hanno prodotto un elaborato creativo sotto forma di video dal nome "Tg da sogno ragazzi". Il video è un notiziario televisivo in onda nell’anno 2038: in esso gli studenti "sognano" un mondo migliorato grazie a una più sostenibile e attenta gestione delle risorse, in particolare di quelle finanziarie.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 25 giugno 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui