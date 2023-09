Cantù, il nuovo prevosto si presenta: "Come primo gesto una 'Peregrinatio Mariae' con i fedeli"

Dopo l'addio di don Fidelmo Xodo, il suo successo don Maurizio Pessina si è presentato alla cittadinanza canturina con una lettera e un invito a incontrarsi giovedì sera, 7 settembre 2023.

Cantù, il nuovo prevosto si presenta

"Dopo diversi incontri informali ma significativi avuti in questi mesi appena trascorsi, come nuovo parroco responsabile della comunità desidero compiere uno dei miei primi gesti di inizio di ministero tra voi con una 'Peregrinatio Mariae', un affidamento nella preghiera e un’offerta floreale alla Madonna Bella - ha scritto in una lettera ai fedeli il nuovo prevosto di Cantù - Per questo ho pensato di partire dalla Basilica di San Vincenzo e dal suo Battistero e con semplicità percorre a piedi il tragitto fino al Santuario della Madonna dei Miracoli di Cantù. In questo luogo santo voglio celebrare con voi la mia prima Eucaristia in città il prossimo 7 settembre".

Quindi ha aggiunto: "Saremo tra l’altro alla vigilia della festa della natività di Maria, festa patronale del nostro Duomo, la chiesa cattedrale, e giorno di inizio ufficiale del’anno pastorale della Diocesi. Questo giorno è significativo anche perché – secondo certi riscontri – ricorre il giorno dopo l’anniversario (469°) della posa della prima pietra del Santuario: 6 Settembre 1554. In questo modo voglio esprimere il mio affidamento alla Madonna Bella, così tanto venerata dai canturini perché Ella mi accompagni e mi sostenga come madre di Gesù e dei discepoli del suo Figlio, nell’esercizio del mio servizio in questa nuova comunità".

E ha concluso: "Per vivere questo momento della “Peregrinatio” – forte richiamo ai Giubilei che contrassegneranno i prossimi anni – ho preparato un piccolo testo di preghiere e una immaginetta della Madonna Bella con alcuni testi che ci aiuteranno a pregarla e a portarla nel nostro cuore perché Lei porti ciascuno di noi nel Cuore del suo Figlio Gesù Cristo".