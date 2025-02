Cantù in danza: le date del festival

Il festival "Cantù in danza", ideato Luigi Lambresa e dalla poetessa e docente di scuola primaria Marina Maghetti è diventato realtà.

La kermesse coinvolgerà la città di Cantù a partire dal concorso internazionale di danza che si svolgerà il 25 maggio.

Gli ideatori

Entrambi divulgatori dell’arte coreutica, Lambresa è coreografo e direttore del Centro Studio Danza di Cantù, Maghetti una poetessa e docente di scuola primaria. I due hanno ideato una proposta, che è stata sottoposta e accettata dall’Amministrazione lo scorso settembre, per l’organizzazione di un Festival della danza che coinvolgerà la città durante i mesi di giugno e luglio 2025.

Le date della kermesse

Il festival "Cantù in danza" è ora diventato realtà. Racconta Lambresa:

"Organizzare tutto è stancante, ma siamo soddisfatti di come sta prendendo forma. L’evento ha il patrocinio del Comune di Cantù e di Regione Lombardia. Ora mancano da definire gli ultimi particolari e sponsor e poi ci siamo".

La kermesse dedicata al mondo della danza si svolgerà tra giugno e luglio e coinvolgerà la città. Si inizierà domenica 8 giugno con il seminario dedicato alla medicina della danza in Sant’Ambrogio alla mattina e il Caffè letterario, nel pomeriggio, sempre in Sant’Ambrogio.

Domenica 15 si svolgerà l’incontro sulla tematica del make-up mentre la domenica successiva, il 22 giugno, ci sarà un seminario sulla musica applicata alla danza. Sempre nella giornata del 22 ci saranno installazioni scenografiche e balletti di repertorio in città.

Storia della danza e del teatro e poesia, danza e musica saranno i temi dei due seminari di domenica 29 giugno. Il 6 luglio, infine, sempre in Sant’Ambrogio, ci sarà il laboratorio «Danze sacre: le idee vissute attraverso le danze meditative».

Nel corso del festival ci saranno anche altre iniziative come lo stage con Kledi Kadiu e Dorian Gori (il 24 maggio), workshop e open class dedicate alla danza.

Il concorso internazionale di danza

Ad aprire "Cantù in danza" sarà il concorso internazionale di danza che si svolgerà il 25 maggio e che vedrà come giurati Oriella Dorella, Michele Olivieri, Luca Contini e Marcello Sacchetta.