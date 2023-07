Cantù: in piazza Garibaldi mammografia ed ecografia gratuite per le residenti

Venerdì 21 luglio dalle 9 alle 18, con pausa dalle 13 alle 14, in piazza Garibaldi sarà presente la clinica mobile di Welfare Care per offrire alle cittadine residenti a Cantù un mammografia ed ecografia gratuita. L'iniziativa è realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cantù.

Lo screening è accessibile su prenotazione collegandosi al link dedicato e per poter prenotare bisognerà possedere determinati requisiti:

Avere un'età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita;

Non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi;

Non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione;

Abitare a Cantù.

