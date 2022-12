Cantù, inaugurata Cascina Cristina: "E' la realizzazione di un sogno"

Cantù, inaugurata la residenza per giovani autistici Cascina Cristina, ideata dall'associazione Abilitiamo Autismo.

Un momento simbolico a coronare la realizzazione di un sogno. Il sogno di alcune famiglie coraggiose, di tanti amici, di un’intera comunità che ha deciso di sostenere concretamente negli ultimi tre anni il progetto di una casa - Cascina Cristina - per giovani adulti autistici.

Durante l’estate la cascina di Fecchio, ristrutturata grazie ai fondi Emblematici di Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia a tante raccolte fondi attivate sul territorio, ha cominciato ad accogliere i primi ospiti, ma venerdì, 16 dicembre, è stato ufficialmente tagliato il nastro della struttura insieme alle autorità.

Il canturino Giorgio Meroni, tra i promotori del progetto Cascina Cristina, è anche un membro della tifoseria Eagles Cantù che in questi anni è stata sempre al fianco di Abilitiamo.

Presenti a questo grande momento di festa tutte le famiglie fondatrici della struttura di accoglienza per ragazzi autistici.

"È una bellissima iniziativa perché nasce dalla fondazione che ha avuto l'opportunità di beneficiare dell'Emblematico di Fondazione Cariplo - ha esordito il presidente di Regione Lombardia - Ma è bello anche che si sia creata una coesione forte in tutta la comunità. La sanità deve andare in questa direzione, ci deve essere l'aiuto di tutti. Abbiamo molta attenzione perché crediamo che chi ha disabilità debba sentire vicine le istituzioni. Con volontà e passione arrivano questi risultati

"Tenacia e determinazione sono le parole che caratterizzano questo progetto - ha detto il presidente del Consiglio regionale - Quando c'è un cuore forte, si superano le difficoltà. La comunità canturina ha coinvolto tutti noi in questa storia bellissima, una sfida che è stata vinta e un orgoglio per Regione Lombardia. Tutto è nato dalla tenacia di queste famiglie".

Così il consigliere regionale Angelo Orsenigo:

"La tenacia dei canturini, la capacità di fare squadra hanno reso possibile tutto questo. Grazie alle tante aziende che hanno dato anche in modo riservato il loro contributo".

Così il sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba:

"Obiettivo raggiunto e impegno mantenuto. Si è lavorato durante la pandemia, l'associazione ha ricevuto i fondi emblematici nel 2019 e già oggi nel 2022 entriamo in una struttura operativa. Chi è entrato qui ha dato qualcosa di suo".

Così il sindaco di Cantù, Alice Galbiati:

"Questo è un progetto di cuore. Ogni volta che si entra qui lo si percepisce: ho visto nascere e crescere questo progetto e questa cosa si sente. Sono orgogliosa di quello che è stato realizzato, se come Amministrazione siamo riusciti a dare una mano vuol dire che abbiamo fatto il nostro dovere".

Monsignor Marinoni:

"Tante strutture delle parrocchie possono trovare un nuovo scopo. Poterla rimettere nelle mani della comunità è stato straordinario. Hanno creato una nuova casa per qualcuno: accogliere questi ragazzi in una casa come questa dà speranza".