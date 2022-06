Cantù, inaugurato il parco giochi inclusivo "Campo solare": sarà la casa dei Volontari civici e degli Alpini

E' stato inaugurato questa mattina, sabato 11 giugno 2022, il parco giochi inclusivo "Campo solare" in via Giovanni da Cermenate a Cantù. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alice Galbiati, l'assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo e la giunta al completo. Con loro anche il sottosegretario al Ministero dell'interno, il canturino Nicola Molteni, e don Fidelmo Xodo che ha portato la sua benedizione sulla nuova area a disposizione della cittadinanza. Hanno partecipato inoltre la Polizia locale, il neo ricostituito gruppo di Volontari civici, i rappresentanti della Briantea84, storica società sportiva canturina.

Cantù, inaugurato il parco giochi inclusivo "Campo solare"

L’area ricreativa, per anni poco soggetta a interventi di manutenzione, è stata interessata da una totale riqualificazione per un importo complessivo di 200mila euro investiti dall’Amministrazione comunale.

RACCONTO PER IMMAGINI

"Le opere più importanti hanno tuttavia interessato l’abbattimento delle barriere architettoniche e la collocazione dei giochi inclusi. In questo senso abbiamo provveduto al rifacimento di tutti gli ingressi al parco e agli stabili, introducendo la pavimentazione in autobloccanti, per agevolare i diversamente abili ma anche, per esempio, le mamme con i passeggini. Poi è stata rifatta l’area dei giochi, a cui si è aggiunta la collocazione di arredi urbani inclusivi. Infine abbiamo rifatto il campo da basket" ha spiegato l'assessore Cattaneo.

L'INTERVENTO DELL'ASSESSORE CATTANEO

Due novità importanti: a garantire l'apertura e la sorveglianza dell'area saranno due associazioni del territorio che si sono rese disponibili a spostare in questa struttura la propria sede: da una parte i Volontari civici e dall'altra gli Alpini che lasceranno la palazzina della stazione in via Vittorio Veneto per questa nuova casa.

LE PAROLE DEL SINDACO GALBIATI