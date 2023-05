Cantù: inaugurato il progetto "Sport nei Parchi"

“Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori, domenica 28 maggio presso il Parco Quattro Mulini di Cantù Asnago ha visto l’apertura di un nuovo capitolo di Urban Sport Activity e Weekend.

Cantù entra nella "Palestra a cielo aperto di Sport e Salute", che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport praticato nelle piazze e negli spazi verdi all'aperto e ha scelto di aderire a un nuovo modello di fruizione dei parchi che offre attività sportiva gratuita durante i fine settimana, a tutti senza limiti di età. La linea aziendale, sostenuta dal presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, è attenta ai territori e favorisce il diritto allo sport di tutti per concretizzare sempre più l’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese.

“Lo sport è fondamentale per lo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi: permette di imparare l’importanza del rispetto delle regole, dell’educazione, della vittoria e anche della sconfitta, dalla quale ci si deve, sempre, rialzare. Avere questa “isola di sport” è quindi un importante risultato per la nostra città: un luogo in cui potersi avvicinare a differenti discipline, in cui confrontarsi tra generazioni e imparare i valori della condivisione e del senso di comunità. E fare tutto questo all’aria aperta diventa ancora più significativo: ricordiamo tutti nel periodo della pandemia, cosa volesse dire rinunciare anche ad una semplice passeggiata.

Sono particolarmente felice, poi, che questo progetto abbia trovato sviluppo a Cantù Asnago, una frazione sulla quale stiamo investendo molto: dal recente rifacimento del ponte, che, pur in capo alla Provincia, è stato fortemente sostenuto da questa Amministrazione, alla realizzazione della pista ciclopedonale per favorire la mobilità dolce e il collegamento con il centro. Il progetto di Sport e Salute porta quindi ulteriore valore a questa parte della nostra Città”, commenta il Sindaco, avv. Alice Galbiati.