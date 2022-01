Cantù, nel 2021 più di 7mila violazioni al Codice della Strada: niente revisione e assicurazione le più frequenti

in edicola

Non mancano la guida senza patente, senza cintura e con il telefonino in mano.

Gli agenti della Polizia locale di Cantù hanno lavorato intensamente per tutto il 2021 nell’ambito dei controlli di Polizia stradale al fine di far rispettare il Codice della Strada. Sono state complessivamente 7.019 le violazioni al Codice della Strada individuate.

Cantù, nel 2021 più di 7mila violazioni al Codice della Strada

Tra le più significative violazioni al Codice della Strada evidenziate dal comandante della Polizia locale Roberto Carbone vi sono stati i 95 verbali rilasciati per il superamento dei limiti di velocità - riscontrato attraverso l’utilizzo del telelaser. A questi si aggiungono i 605 verbali per omessa revisione del veicolo e i 204 per circolazione senza la copertura assicurativa. Sono stati invece 128 le contestazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, mentre quelle per l’uso del cellulare durante la guida sono stati 108. Infine i verbali emessi per la guida senza patente sono stati 21.

