Cantù Oggi 360: un evento sull'amministrazione condivisa.

Cantù Oggi 360: un evento sull'amministrazione condivisa

Cantù Oggi 360, associazione di promozione sociale da anni impegnata a Cantù al fine di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di carattere sociale e territoriale, ha deciso di dare il proprio contributo attivo sul tema dell’Amministrazione Condivisa, oggetto di grande interesse nelle cronache cittadine in vista delle prossime elezioni amministrative.

L'obiettivo

"Obiettivo dell’associazione - fanno sapere dal sodalizio - è quello di approfondire il significato di “amministrazione condivisa”, portando testimonianze dirette di chi ha istituito in Italia i “regolamenti per la gestione dei beni comuni” e di due pubbliche amministrazioni di rilevanza nazionale e di colore politico differente, che hanno adottato nel corso del loro mandato politiche pubbliche condivise".

L'evento

L'associazione organizza così l'evento intitolato "Amministrazione condivisa e coprogettazione - Governare il presente e il futuro degli enti locali", che si terrà il prossimo martedì 19 settembre 2023 alle 21 presso la Sala Convegni “Giovanni Zampese” di BCC Cantù in Corso Unità d’Italia 11. Ospiti dell’iniziativa saranno: Pasquale Bonasora, presidente dell’associazione Labsus, laboratorio che ha contribuito per primo in Italia all’istituzione dei regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni; Federico Sboarina, già sindaco di Verona dal 2017 al 2022, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che nel corso della propria esperienza amministrativa ha sviluppato i regolamenti per l’amministrazione condivisa a Verona; Luca Rizzo Vervo, assessore al Welfare per il Comune di Bologna, già deputato Pd, primo redattore del regolamento istituito a Bologna, primo Comune in Italia a dotarsi di un regolamento sulla gestione dei beni comuni.

Al termine degli interventi seguirà un momento di confronto tra i relatori e i presenti in sala.