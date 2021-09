Sono riaperte le graduatorie di ammissione ai nidi comunali di Cantù per le sezioni medi (nati anno 2020) e grandi (nati anno 2019).

Cantù, riaperte le graduatorie dei nidi comunali

E' possibile presentare domanda entro il 15 settembre 2021 inviando il modulo via mail all'indirizzo del nido prescelto. Per info e iscrizioni: Asilo Nido Trottola, viale Madonna, Cantù, tel. 031 714040, e-mail: asilonido.trottola@comune.cantu.co.it o asilinido@comune.cantu.co.it. Asilo Nido Arcobaleno/Colibrì, via Rossini, Cantù, tel. 031 730927, e mail nido.rossini@comune.cantu.co.it o asilinido@comune.cantu.co.it. Per rette e pagamenti: telefono 031717333/476 o e-mail: asilinido@comune.cantu.co.it Nell'attuale situazione legata all'emergenza sanitaria l'Ufficio comunale riceve solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.