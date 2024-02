Cantù si prepara alla Festa della donna con una mostra e due spettacoli

Da martedì 5 marzo, con l'inaugurazione prevista alle 11, e fino a domenica 10 marzo, al Centro Espositivo Corte San Rocco di Cantù sarà visitabile la mostra "Perchè non Basta dire Basta": in esposizione 131 opere realizzate da oltre 234 studenti dei tre Istituti scolastici cittadini e dell'Istituto Santa Marta, nell'ambito del progetto pluriennale "Se dico donna".

"Sono stata orgogliosa di vedere il coinvolgimento attivo degli alunni dei nostri istituti scolastici: la mostra che andiamo ad allestire è la conclusione di un percorso iniziato 5 anni fa da questa Amministrazione, con la creazione dell’assessorato alle Pari Opportunità e lo sviluppo di un percorso didattico ed educativo. Sin da subito ho creduto nel ruolo fondamentale dell’educazione delle giovani generazioni al rispetto, per la costruzione di una società più equa e inclusiva. Tutti i 131 elaborati che sono stati presentati, sono davvero meritevoli di attenzione: da qui è nata la volontà di esporli in un luogo centrale della nostra Cantù. Ringrazio gli insegnanti e i dirigenti scolastici per l'impegno e la volontà di trasmettere questi valori ai nostri ragazzi, nella speranza che il lungo percorso a cui abbiamo dato vita porti a cambiamenti reali e concreti", l'assessore alle Pari Opportunità, Antonella Colzani.