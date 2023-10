Il Crocifisso, la Fiera di ottobre, il macello comunale di Cantù. E un filo rosso che li lega all’interno della comunità. Per questo motivo, proprio in occasione del 120esimo anniversario della fiera secolare, l’associazione Pro loco per Cantù in collaborazione con Charturium presenta un libro che racconta attraverso documenti storici, racconti, testimonianze e fotografie questo spaccato culturale cittadino.

Cantù, un libro in edizione limitata per i 120 anni della Fiera del crocifisso

L’evento di presentazione del libro "La Fiera di ottobre o del crocifisso" si terrà quindi domenica, 8 ottobre 2023, a partire dalle 16 al Teatro San Teodoro di Cantù a cui prenderanno parte le autorità e la Bcc Cantù che ha contribuito alla stampa del volume in 120 copie numerate in edizione limitata.

L’evento si concluderà quindi con una esibizione del Famoso Coro di Cantù che presenterà alcuni brani dello spettacolo "Una fèra de paes". Un evento celebrativo che si terrà alla vigilia della 120esima edizione della fiera secolare che andrà in scena domenica prossima, 15 ottobre, tra le 10 e le 18 in via Brighi.

In copertina una foto storica della Fiera del Crocifisso