Cantù, via De Gasperi asfaltata. Cattaneo: "Ripristino a carico di Lereti SpA"

Nei giorni scorsi via De Gasperi a Cantù è stata interessata da lavori di riasfaltatura a carico di Lereti SpA, l’azienda che recentemente si è occupata di interventi sulla rete di distribuzione gas.

Nei mesi estivi 2021 e 2022, infatti, la società è intervenuta per il rifacimento di due linee: lavori che non avrebbero potuto essere condotti contemporaneamente e che hanno comportato il deterioramento del manto stradale. Questa settimana l'azienda ha provveduto a riasfaltare il tratto.

“Abbiamo richiesto a Lereti SpA di ripristinare il tratto che non rispettava i requisiti minimi di sicurezza. I lavori si sono svolti durante le festività pasquali per ridurre al minimo i disagi per le famiglie, i bambini e il personale scolastico. Stiamo monitorando, in collaborazione con Como Acqua, inoltre, lo stato della rete fognaria. Nel caso di futuri interventi, quindi, saranno le aziende incaricate a occuparsi dei lavori di ripristino, senza, pertanto, pesare sulle casse comunali”, ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Cattaneo.