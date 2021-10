Canturina bis, l'ora della scelta: il confronto in redazione al Giornale di Cantù

Le video interviste

Mercoledì nella sede del Giornale di Cantù tavola rotonda sulle tre ipotesi di tracciato.

Si fa sempre più caldo il tema della Canturina bis, la costosissima opera studiata per alleggerire il traffico di Cantù e dintorni. A inizio settimana l’Amministrazione provinciale ha reso pubblico lo studio dell’ingegnere Bruno Tarantola, che spingerebbe verso la realizzazione del tracciato che è stato denominato "Gronda". Il Giornale di Cantù mercoledì 20 ottobre ha quindi organizzato una tavola rotonda per aprire al confronto.

Canturina bis, l'ora della scelta: il confronto in redazione

Il nostro settimanale ha ospitato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo, il vice sindaco di Cantù Giuseppe Molteni, il sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti, il consigliere comunale canturino Vincenzo Latorraca e Sergio Ballabio, rappresentante del comitato "No alla strada nel parco". Troverete il servizio integrale, col punto di vista di ciascuno, sulle pagine del Giornale di Cantù, in edicola da oggi.

Le video interviste

A margine dell'incontro abbiamo realizzato delle video interviste in esclusiva per i lettori di Primacomo.it.

Al presidente Fermi abbiamo chiesto perché Regione Lombardia ha deciso di finanziare, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, la Canturina bis.

Al vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni e al sindaco di Mariano, Giovanni Alberti abbiamo chiesto quali saranno i vantaggi per i canturini e i marianesi con la realizzazione dell'opera.

I dem Angelo Orsenigo, consigliere regionale e Vincenzo Latorraca, consigliere comunale canturino, sono contrari al tracciato "Gronda" e favorevoli al tracciato "Pgt adattata". Quali sono le ragioni di questa presa di posizione?

Totalmente contrario alla realizzazione dell'opera è invece Sergio Ballabio, rappresentate del Comitato "No alla strada del Parco". Quali altri soluzioni potrebbero essere messe in campo per alleggerire il traffico del territorio?

Il servizio integrale sul Giornale di Cantù da sabato 23 ottobre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui