Canturina guarita dal cancro organizza una mostra fotografica per raccogliere fondi

Non ha dubbi Sara Varricchione, 26 anni. Nel 2021 le è stato riscontrato un tumore dei tessuti molli dal quale è riuscita a guarire dopo tre operazioni. Da allora ha iniziato a pensare e concretizzare iniziative, finalizzate a raccogliere fondi destinati a sostenere quelle associazioni che aiutato i malati oppure che sono impegnate nella ricerca e nella prevenzione.

Alla fine del 2021 aveva promosso una raccolta fondi, il cui ricavato è stato destinato alla Lilt di Milano e Monza Brianza. Ora ha pensato a una nuova iniziativa, che unisce il profilo solidaristico e una sua passione.

"Io sono un tecnico del suono e di professione faccio anche la dj - ha raccontato la giovane ragazza - La scoperta della mia malattia è coincisa con il periodo del Covid, che mi ha anche bloccato momentaneamente il lavoro nelle discoteche, che per me ha sempre rappresentato anche una valvola di sfogo. In quel periodo un mio collega, Patrizio, mi parlava spesso della montagna e di quanto questa fosse perfetta per distrarre la mente dalle preoccupazione e da ciò che andava storto. A me spesso era capitato di pensarci, vedendo le vette dalle finestre della camera dell’ospedale dove ero stata ricoverata. Allora ho iniziato ad andarci, a passeggiare e a fare snowboard, e da quel momento la mia passione per la montagna è andata crescendo e non mi ha più abbandonata".