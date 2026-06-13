Canturina Servizi Territoriali, rinnovato l’incarico all’amministratore unico Gianluca Gentile

Rinnovato questa mattina l’incarico di Amministratore Unico di Canturina Servizi Territoriali S.p.A., società partecipata del Comune di Cantù.

La guida

Alla guida dell’azienda viene confermato l’avvocato Gianluca Gentile, che proseguirà il proprio mandato nel segno della continuità amministrativa e gestionale. Gentile aveva assunto per la prima volta l’incarico nel giugno 2023. La conferma arriva in una fase particolarmente significativa per Canturina Servizi Territoriali, chiamata nei prossimi anni a gestire e accompagnare importanti progetti strategici per la città. Tra questi figurano il percorso di trasformazione del dispensario farmaceutico di Cascina Amata in farmacia, con la conseguente riqualificazione dell’immobile e il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, il consolidamento delle innovazioni introdotte nel settore della sosta, tra cui il sistema di pagamento digitale EasyPark, e il completamento delle attività connesse all’immobile destinato a ospitare il futuro Commissariato della Polizia di Stato, importante presidio di sicurezza per la città.

Le parole dell’assessore

“La conferma dell’avvocato Gentile nasce dalla volontà di garantire continuità alla guida della società in una fase di sviluppo caratterizzata da progetti importanti e sfide significative per il territorio”, commenta l’assessore alle Partecipate Giuseppe Molteni. “Canturina Servizi Territoriali è chiamata a svolgere un ruolo sempre più rilevante nell’erogazione di servizi ai cittadini e nella gestione di interventi strategici per la città. Per questo motivo si è ritenuto opportuno proseguire il percorso già avviato, assicurando stabilità amministrativa e la necessaria continuità nella realizzazione degli obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale”. La società sarà chiamata nei prossimi anni a dare attuazione agli indirizzi definiti dall’Amministrazione comunale e a gestire una serie di interventi e servizi strategici per il territorio.