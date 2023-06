Si è conclusa ieri pomeriggio, giovedì 29 giugno 2023, a Vicolungo the Style Outlets - uno dei due centri gestiti in Italia da Neinver, player leader nel settore degli outlet in Europa – l’edizione estiva del concorso social dedicato all’“impiattamento” promosso dal centro nelle scorse settimane e dal titolo "Impiatto Forte". A vincere il primo premio una canturina.

Canturina vince "Impiatto Forte", il concorso culinario con lo chef Cannavacciuolo

A decretare il vincitore lo chef Antonino Cannavacciuolo che, tra un sorriso e una battuta simpatica, ha conquistato le numerose persone arrivate nel centro per assistere al live show e per incontrarlo. Con grande entusiasmo, i presenti hanno colto l’occasione per scattare foto, chiedere selfie e scambiare quattro chiacchiere con il noto chef partenopeo.

Ma oltre i selfie e gli autografi c'era un vincitore da decretare e la scelta è ricaduta su una canturina, Elena Rossi, che ha rapito occhi e papille gustative dello chef con il suo bellissimo impiattamento.