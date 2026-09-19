Canturino al quinto anno di Medicina in Cina per studiare le malattie epatiche

Eccellenza canturina a Shanghai per un tirocinio di sei settimane. Protagonista di questa importante esperienza è Giuseppe Cipolla, 23 anni di Cantù, iscritto al quinto anni di Medicina all’università Bicocca di Milano, nella sede distaccata del San Gerardo di Monza.

Il percorso di studi

Uscito dal liceo Fermi con il massimo dei voti, ha proseguito il suo percorso di studi per diventare medico. E’ partito per la Cina il 28 agosto con una borsa di studio insieme ad altri due studenti, incentrata sullo studio delle malattie epatiche. Farà ritorno a Cantù il 17 ottobre. Lo stage clinico e di ricerca con i tre studenti di medici italiani si sta svolgendo all’interno del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Renij. Il progetto – come ha puntualizzato anche una pubblicazione in lingua cinese – combina osservazione clinica, sperimentazione di laboratorio e confronto accademico, creando una piattaforma internazionale per favorire il dialogo e l’apprendimento reciproco tra giovani medici cinesi e italiani. La visita è stata organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale tra il professore Pietro Invernizzi, esperto mondiale nelle malattie epatiche autoimmuni, e il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Renji. Le due parti collaborano da molti anni nella ricerca scientifica e negli scambi accademici.

La ricerca

«Grazie a questa collaborazione – si legge nell’articolo in lingua cinese – è stato avviato ufficialmente un progetto speciale di ricerca. Gli studenti italiani hanno potuto conoscere da vicino le competenze del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Renji, in particolare nei settori delle malattie epatiche autoimmuni e delle malattie infiammatorie intestinali, acquisendo così un’importante esperienza diretta del sistema sanitario e della pratica clinica cinese. Durante la permanenza nel laboratorio, gli studenti hanno potuto osservare da vicino i progetti di ricerca in corso e approfondire le tecniche di ricerca di base. Hanno inoltre potuto comprendere come la ricerca scientifica passi dall’esperimento di laboratorio alla pratica clinica. In ambito clinico, hanno seguito le visite dei pazienti, osservato i medici durante le consultazioni e appreso come vengono effettuate la diagnosi, la valutazione della gravità della malattia e la definizione di piani terapeutici personalizzati. Hanno inoltre approfondito la gestione standardizzata delle malattie epatiche autoimmuni, visitato il centro di endoscopia e conosciuto le tecnologie utilizzate per la diagnosi e il trattamento delle malattie dell’apparato digerente». Nella fase successiva, gli studenti entreranno più approfonditamente nelle attività di ricerca e formazione. Parteciperanno inoltre alle riunioni multidisciplinari, comprenderanno i processi decisionali relativi ai casi complessi e studieranno la valutazione e la gestione a lungo termine dei pazienti.