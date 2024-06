Canturino premiato con la Rosa Camuna

La Rosa Camuna a un canturino. La più alta onorificenza istituita dal Pirellone, attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia, quest’anno è stata consegnata all’imprenditore Giovanni Fossati, nella sua qualità di presidente del Servizio cani guida Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti, che ha la propria sede a Limbiate.

Premiato con la Rosa Camuna il presidente del Servizio cani guida

All’interno del centro addestramento di Limbiate, che occupa una superficie di circa 25mila metri quadrati e conta 18 dipendenti, i cani nascono e vengono preparati per aiutare in una vera e propria simbiosi le persone non vedenti.

"Personalmente sono entrato nel club di servizio Lions molti anni fa - ha raccontato Fossati - Mentre mi sono avvicinato alla realtà di Limbiate circa una ventina di anni addietro, assumendone la presidenza 13 anni fa. Penso che in questi anni abbiamo dato vita a una struttura d’eccellenza".

