Canturino trionfa a «Ballando on the road»

Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi hanno vinto «Ballando on the road», spin off di Ballando con le Stelle, su Rai 1.

Il 18enne di Cantù da due anni si trova a Genova, dove studia alla Naima Accademy del direttore artistico Matteo Addino. Qui Alessandro ha conosciuto Aurora, con la quale ha iniziato a ballare in coppia, vincendo per due anni consecutivi il World of Dance, che si svolge a Roma.

Ballando on the road

Il 21 dicembre Alessandro e Aurora hanno trionfato a Ballando On the road, condotto da Milly Carlucci. Racconta il ballerino:

"Si tratta di uno spin off di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1. Vincere per noi è stato super emozionante. Gli altri partecipanti erano molto bravi, il loro livello era molto alto e ci hanno dato del filo da torcere. Ci siamo messi alla prova ed è stato bello vincere".

Alessandro ora continuerà a frequentare l’accademia di Genova. Il ballerino commenta la sua esperienza genovese e i suoi progetti: