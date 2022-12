Canzo, assegnato oggi il primo premio dell'iniziativa natalizia dei commercianti

Centinaia le buste imbucate nei negozio canzesi, ma solo uno si è aggiudicato l'ambito premio.

Bicicletta consegnata questa mattina

Questa mattina, mercoledì 28 dicembre, l'associazione Canzo oltre le vetrine, nella persona del suo presidente Melissa Sacchi, ha consegnato al vincitore il premio del concorso "Aspettando Natale vinci con Noi ". Tra diverse centinaia di buste imbucate il fortunato è stato Pierantonio Silva, di Canzo.

Si tratta della tradizionale iniziativa legata al Natale

Come ogni anno, in dicembre, l'associazione dei commercianti canzesi ha promosso un'iniziativa dedicata a tutti i consumatori, in modo da promuovere gli acquisti in paese. Raccogliendo almeno cinque scontrini in altrettanti negozi si poteva partecipare all'estrazione per vincere il maxi premio da mille e 200 euro: una bicicletta elettrica. Inoltre, con un minimo di 15 euro di spesa gli acquirenti potevano "pescare" direttamente in ogni negozio, tentando di aggiudicarsi uno dei buoni spesa immediati o uno dei premi speciali messi a disposizione dei negozianti stessi.

Estrazione lo scorso 18 dicembre

L'estrazione è' stata fatta il 18 dicembre scorso, durante la Festa delle Associazioni e dell'Amministrazione comunale in occasione del Natale. "L'iniziativa di Canzo oltre le vetrine ha avuto molto successo - ha commentato Sacchi - Oltre a Silva, ci sono altri 500 vincitori dei buoni spesa immediata e altri centinaia di premi speciali offerti direttamente dalle attività".